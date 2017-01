John Reed

John Reed (EUA, 1887-1920) foi jornalista, poeta e ativista socialista. Foi casado com Louise Bryant, escritora e feminista. Acompanhou para a Metropolitan Magazine a Revolução Mexicana (1913), testemunhando o avanço do exército de Pancho Villa. Foi correspondente de guerra durante a I Guerra Mundial. O seu livro mais conhecido – Os Dez dias que Abalaram o Mundo – é um relato vivido da Revolução Bolchevique, tendo sido publicado dois anos após a tomada do Palácio de Inverno em 1917. Em 1919 foi fundador do Partido Comunista dos EUA. Morreu em Moscovo em 1920 e foi enterrado com honras de herói na Necropolis do Kremlin, na Praça Vermelha, sendo o único norte-americano a quem foi concedida esta honra.