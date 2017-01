Os textos de Ernest Mandel reunidos neste livro lançado em 1978 procuram reunir as ideias essenciais que resistiram à prova do tempo desde as experiências da Comuna de Paris, da Primeira Internacional, do Partido Bolchevique ou nos textos de Trotsky e Rosa Luxemburgo, sem perder atualidade e utilidade para a prática revolucionária.

Comprar livro